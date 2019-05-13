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Региональных чиновников обяжут выявлять у граждан «ген бизнеса» 

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Фото: ТАСС/Максим Стулов
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Региональные власти будут искать у граждан предрасположенность к ведению собственного дела. К этому их подключит Минэкономразвития, которое разрабатывает специальную программу, обязательную к выполнению. «Охота» на потенциальных бизнесменов начнется в 2020-м (год будет посвящен предпринимательству).

Программа будет включать в себя тестирование способностей россиян к открытию своего дела, а также проведение конкурсов бизнес-идей и проектов, уточнили «Известиям» в министерстве.

Тестировать и обучать будут и молодежь, и взрослых. Поскольку «ген бизнеса» может обнаружиться у любого, охват аудитории проекта будет максимально широким.

Эксперты уверены, что сейчас даже имеющие коммерческую жилку граждане не испытывают тягу к бизнесу. Поэтому сегодня стимулирование предпринимательства — одна из приоритетных задач официальной правительственной повестки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 14 мая.

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