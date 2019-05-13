Тела погибших под лавиной на Алтае туристов доставили в Новосибирск

Тела трех туристов, погибших в результате схода лавины в Республике Алтай на прошлой неделе, доставили в Новосибирск. Об этом 13 мая рассказал мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

Трагедия произошла 6 мая на Южно-Чуйском хребте. Под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Выжить удалось только двоим девушкам, которые рассказали о произошедшем 8 мая. На месте происшествия спасатели обнаружили пять тел, все они опознаны. Из-за опасности схода лавины поисковая операция приостановлена на 1,5 месяца. Как пишет НСН, поиски погибших туристов возобновятся, как только улучшится погода.

По словам мэра Новосибирска, из семи пропавших туристов четверо являются новосибирцами. Чиновник добавил, что власти города готовы помогать семьям погибших. С двумя из них уже простились 12 мая в Кольцово, сообщает телеканал «360».

8 мая сообщалось, что выжившие при сходе лавины на Алтае девушки рассказали следователям о случившемся. В новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России рассказали, что попавшая под лавину группа имела хорошую подготовку и большой опыт. Участники похода официально представляли план маршрута и получили разрешение на поход, однако были предупреждены об опасности схода лавин.