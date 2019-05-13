Каскадную лестницу удлинят на 620 м в Железноводске

В Железноводске (Ставропольский край) стартовали работы по удлинению Каскадной лестницы. Сооружение вырастет на 620 м, сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент рабочие залили бетоном два первых марша лестницы, идет подготовка опалубки для заливки еще четырех. Ожидается, что работы завершатся осенью 2019 года, пишет NewsTracker.

В администрации пояснили, что сейчас длина лестницы составляет 240 м. Добавить планируется еще 620 м.

Строительство «каскадки» ведется на средства гранта и курортного сбора. В рамках работ по благоустройству территории появятся фонтаны, прогулочные дорожки, отремонтируют бюветы. Для горожан откроют источник ессентукского типа.