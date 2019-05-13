Любителям автотюнинга в России предлагают новую госуслугу

ГИБДД разработала два новых регламента, которые вступят в силу 1 июня. Автовладельцы смогут легально перевести авто на газовое топливо. Разрешат внедорожный тюнинг: силовые бамперы, экспедиционные багажники. Ранее оформить изменения в авто было сложно и дорого. Теперь госпошлина на тюнинг составит всего 800 рублей.