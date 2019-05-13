Назван срок начала утилизации украинской техники в Крыму

Председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантных войск (ВДВ) Владимир Шаманов заявил, что Россия будет вынуждена утилизировать оставшуюся в Крыму украинскую военную технику после 2024 года.

«Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать (технику. — Ред.), либо через 10 лет мы будем вынуждены ее утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность», — цитирует Шаманова ТАСС.

Он отметил, что современных образцов украинской военной техники в Крыму не было, поэтому оставшееся вооружение России не интересно.

9 мая сообщалось, что Россия может потребовать от Украины выплатить денежную компенсацию за обеспечение стоянки ее истребителей МиГ-29, оставшихся в Крыму на авиабазе Бельбек после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, истребители безвозвратно потеряны как боевые единицы. Первый зампредседателя комитета парламента по обороне Андрей Красов уточнил, что самолеты не получится использовать не только в качестве боевых машин, но и как источник запчастей.

Президент России Владимир Путин в 2018 году заявлял о готовности передать Киеву технику, которую украинские военные оставили в Крыму. Речь шла о возврате десятков кораблей и десятков боевых самолетов. По мнению президента РФ, украинские военнослужащие могли бы прибыть, чтобы забрать свои корабли в Одессу. Однако Украина отказалась от данного предложения.