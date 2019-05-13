Прямой эфир

Назван срок начала утилизации украинской техники в Крыму

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантных войск (ВДВ) Владимир Шаманов заявил, что Россия будет вынуждена утилизировать оставшуюся в Крыму украинскую военную технику после 2024 года.

В ритме танка: Украина так и не начала создавать свою бронетехнику
Отрасль в стране доживает последние несколько лет

«Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать (технику. — Ред.), либо через 10 лет мы будем вынуждены ее утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность», — цитирует Шаманова ТАСС.

Он отметил, что современных образцов украинской военной техники в Крыму не было, поэтому оставшееся вооружение России не интересно.

9 мая сообщалось, что Россия может потребовать от Украины выплатить денежную компенсацию за обеспечение стоянки ее истребителей МиГ-29, оставшихся в Крыму на авиабазе Бельбек после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, истребители безвозвратно потеряны как боевые единицы. Первый зампредседателя комитета парламента по обороне Андрей Красов уточнил, что самолеты не получится использовать не только в качестве боевых машин, но и как источник запчастей.

Президент России Владимир Путин в 2018 году заявлял о готовности передать Киеву технику, которую украинские военные оставили в Крыму. Речь шла о возврате десятков кораблей и десятков боевых самолетов. По мнению президента РФ, украинские военнослужащие могли бы прибыть, чтобы забрать свои корабли в Одессу. Однако Украина отказалась от данного предложения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кузнецова нашла применение украинской технике в Крыму
В Китае назвали российский радар техникой «новой эры»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017