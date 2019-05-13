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Двое бездомных ожидают суда в Северодвинске за убийство товарища

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В Северодвинске (Архангельская область) двое бездомных ожидают суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему товарищу, повлекшее по неосторожности смерть. По их словам, мужчина заразил их вшами и блохами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Тело 49-летнего мужчины было обнаружено 28 декабря 2018 года на чердаке одного из домов. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела, пишет ИА FlashNord.

Подозреваемых удалось задержать. От них поступили заявления о явках с повинной, в которых они уточнили, что дважды избили своего товарища в процессе распития спиртных напитков за то, что он заразил их вшами и блохами. Позже они завернули тело в одеяло и отнесли на чердак.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу. Отмечается, что в ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

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