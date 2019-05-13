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Названа причина подорожания окрошки

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Фото: Depositphotos
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Подорожание окрошки связано с тем, что в ее приготовлении большую роль играет сезонный товар. Об этом заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Большую долю в стоимости окрошки занимают овощи, товар сезонный. Новые овощи еще не подошли, запасы урожая прошлого года, по-видимому, заканчиваются. Это обычно сказывается в такой сезон на ценах на овощи», — приводит слова эксперта НСН.

Ранее 13 мая «Известия» сообщали, что приготовление окрошки обойдется россиянам на 9% дороже, чем в 2018 году. Так, стоимость традиционного блюда в 2019 году составила 420 рублей. В расчете стоимости популярного у россиян холодного супа использовался классический рецепт на литр кваса. За год в России подорожали огурцы, сметана, укроп и лук. По оценкам Минсельхоза, увеличение себестоимости плодоовощной продукции связано с ростом цен на электроэнергию, удобрения, горюче-смазочные материалы, общехозяйственные расходы и другими факторами.

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