Названа причина подорожания окрошки

Подорожание окрошки связано с тем, что в ее приготовлении большую роль играет сезонный товар. Об этом заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Большую долю в стоимости окрошки занимают овощи, товар сезонный. Новые овощи еще не подошли, запасы урожая прошлого года, по-видимому, заканчиваются. Это обычно сказывается в такой сезон на ценах на овощи», — приводит слова эксперта НСН.

Ранее 13 мая «Известия» сообщали, что приготовление окрошки обойдется россиянам на 9% дороже, чем в 2018 году. Так, стоимость традиционного блюда в 2019 году составила 420 рублей. В расчете стоимости популярного у россиян холодного супа использовался классический рецепт на литр кваса. За год в России подорожали огурцы, сметана, укроп и лук. По оценкам Минсельхоза, увеличение себестоимости плодоовощной продукции связано с ростом цен на электроэнергию, удобрения, горюче-смазочные материалы, общехозяйственные расходы и другими факторами.