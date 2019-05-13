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В МИЦ «Известия» эксперты обсудят безопасность детей в интернете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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14 мая в 13:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция на тему «Информационная безопасность детей».

Участники мероприятия:

  • Людмила Бокова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества;
  • Галина Скворцова,заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации;
  • Арсений Недяк, заместитель директора Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;
  • Бирюкова Наталья, заместитель начальника Управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора;
  • Олег Свяцкий, заместитель начальника Управления «К» Министерства внутренних дел Российской Федерации;
  • Евгений Зайцев, начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора;
  • Сергей Абрамов, руководитель проекта «Сетевичок»;
  • Ирина Левова, куратор рабочей группы связь и информационные технологии при Экспертном совете при правительстве РФ.

В последние годы все более актуальной становится проблема защиты детей в Интернете. СМИ бьют тревогу, а родители винят соцсети и сайты, предоставляющие несовершеннолетним вредный контент, в том числе о способах членовредительства и самоубийства.

Многие говорят о необходимости куда более жесткого регулирования нахождения детей в Интернете, ограничения доступа детей к сервисам, расширении списка запрещенной для детей информации и необходимости дополнительного государственного регулирования в этой сфере.

В пресс-центре «Известий» эксперты поговорят о сложившейся ситуации, о путях выхода из нее, в том числе о мерах, предпринимаемых в данной сфере государством, общественными организациями и бизнесом, и о перспективах государственного регулирования данной сферы.

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