В МИЦ «Известия» эксперты обсудят безопасность детей в интернете

14 мая в 13:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция на тему «Информационная безопасность детей».

Участники мероприятия:

Людмила Бокова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества;

Галина Скворцова,заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации;

Арсений Недяк, заместитель директора Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;

Бирюкова Наталья, заместитель начальника Управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора;

Олег Свяцкий, заместитель начальника Управления «К» Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Евгений Зайцев, начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора;

Сергей Абрамов, руководитель проекта «Сетевичок»;

Ирина Левова, куратор рабочей группы связь и информационные технологии при Экспертном совете при правительстве РФ.

В последние годы все более актуальной становится проблема защиты детей в Интернете. СМИ бьют тревогу, а родители винят соцсети и сайты, предоставляющие несовершеннолетним вредный контент, в том числе о способах членовредительства и самоубийства.

Многие говорят о необходимости куда более жесткого регулирования нахождения детей в Интернете, ограничения доступа детей к сервисам, расширении списка запрещенной для детей информации и необходимости дополнительного государственного регулирования в этой сфере.

В пресс-центре «Известий» эксперты поговорят о сложившейся ситуации, о путях выхода из нее, в том числе о мерах, предпринимаемых в данной сфере государством, общественными организациями и бизнесом, и о перспективах государственного регулирования данной сферы.

Аккредитация для СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815 Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта и пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.