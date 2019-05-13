Фестиваль читающих семей проведут в Липецке в Международный день семьи

В Липецке в Международный день семьи, который отмечается 15 мая, проведут фестиваль читающих семей. Он пройдет под девизом «Семью сплотить сумеет мудрость книг». Основные мероприятия состоятся в сквере у Центральной городской библиотеки им. С. Есенина.

Организаторы хотят объединить представителей разных поколений читающих семей города. Они планируют выбрать победителей конкурса в номинациях «У нас в семье все дружат с книгой» (читательская династия), «От Я до МЫ: прочитано семьей» (самая читающая семья), «С библиотекой дружим всей семьей!» (семья, активно участвующая в библиотечных мероприятиях). Абсолютный победитель получит звание «Самая читающая семья», сообщает Lipetskmedia.

Тех, кто придет на фестиваль, ждут выставки лучших книг для семейного чтения, литературные игры и викторины, семейный квест, площадка «Открытый микрофон» и турнир настольных игр.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области на нацпроект «Культура» планируют выделить более 580 млн рублей до 2024 года.