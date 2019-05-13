В ЕС решили не вводить санкции против РФ за паспортизацию Донбасса

Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС в понедельник, 13 мая.

«Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия», — сказал дипломат, его слова приводит ТАСС.

При этом Томаш добавил что в ЕС продолжают полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану подтвердил, что проблема выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР будет обсуждаться на встрече глав МИДов.

«С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять (выдача паспортов. — Ред.). Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства — это может создать проблемы для Украины», — сказал Мелешкану.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР был подписан 24 апреля президентом РФ Владимиром Путиным. С того же дня документ вступил в силу. По словам главы государства, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер, и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

8 мая украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждане республики, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут лишиться социальных выплат и пенсий. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах кабинета министров принять решение, в соответствии с которым паспорта, выданные Россией в Донбассе, будут считаться незаконными.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и присоединения Крыма к РФ. США и европейские страны также возложили на Москву ответственность за военный конфликт на востоке Украины и ввели санкции.