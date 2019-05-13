Яблоневый сад появится в центре Москвы к фестивалю «Николин день»

В рамках арт-фестиваля «Николин день» в центре Москвы появится яблоневый сад из 130 деревьев и 200 дизайнерских клумб. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

По словам организаторов, яблоневый сад впервые появится на Манежной площади. Будут представлены несколько сортов яблонь, среди которых — антоновка, свежесть, веньяминовская, ветеран.

«В соответствии с морской тематикой праздника (Святитель Николай — покровитель мореплавателей и путешественников. — прим. Ред.) посажены они будут в контейнеры, стилизованные под морские транспортировочные ящики», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя оргкомитета.

Отмечается, что вокруг деревьев разместят 200 оригинальных клумб, в композиции которых москвичи и гости столицы смогут полюбоваться цветами сирени, рододендрона, садовой гвоздики, колокольчиками и других растений. В саду также установят скамейки-лодочки для удобства посетителей.

Организаторы выразили надежду, что яблоневый сад в центре Москвы станет излюбленным местом для отдыха и свиданий горожан, уточняет «Москва 24». Весенний фестиваль искусств «Николин день» пройдет в столице с 17 по 19 мая. Мероприятия состоятся на девяти площадках, включая площадь Революции, Манежную площадь, Тверской бульвар и парк Коломенское.