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Победительница конкурса «Лидеры России» стала и.о. вице-губернатора Севастополя

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Исполняющим обязанности вице-губернатора Севастополя стала экс-руководитель проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты Мария Литовко. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил губернатор Дмитрий Овсянников.

В ходе аппаратного совещания Овсянников представил Литовко коллегам и рассказал, что она будет заниматься вопросами экономического развития, земельно-имущественных отношений, управления потребительского рынка и государственной регистрации кадастра.

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«В целом реализация приоритетных инвестиционных проектов города будет сферой ведения Марии Александровны», — цитирует губернатора ТАСС.

В нынешнем году Мария Литовко стала победителем конкурса «Лидеры России». Она была единственным участником из Севастополя.

Что касается вице-губернатора Ильи Пономарева, который ранее занимался этими вопросами, то он теперь будет курировать департаменты финансов, капитального строительства, архитектуры и градостроительства, а также управления государственного строительного надзора и охраны культурного наследия города.

19 марта губернатор Севастополя похвалил депутатов заксобрания города, раскритиковавших работу правительства. По его словам, замечания позволяют правительству оставаться в тонусе. Он также назвал правильной ситуацию, когда законодательная власть «по-хорошему не дает спать исполнительной власти».

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