Гости из 15 стран примут участие в фестивале имени Валентины Леонтьевой

В Ульяновской области с 23 по 28 мая пройдет XI Международный кинофестиваль «От всей души» имени народной артистки СССР Валентины Леонтьевой. В нем примут участие представители более 15 стран. Свои работы покажут кинематографисты из Германии, Испании, Венгрии, Великобритании, Китая, Армении и других стран.

Всего в рамках кинофорума запланировано более 90 событий. В программу также войдут показы башкирских, татарских и чувашских фильмов. Вход на все показы будет бесплатным. Как пояснила министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова, чьи слова приводит 1ul.ru, в основе фестиваля имени Валентины Леонтьевой лежит принцип доступности лучших кинолент для всех жителей региона.

Президентом фестиваля в этом году, как и в прошлый раз, станет народный артист России Владимир Хотиненко. Он прочитает публичную лекцию в рамках заседания оргкомитета празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.

Все фильмы конкурсной и внеконкурсной программы можно будет посмотреть в Ульяновске в кинозалах «Люмьер», а также в кинотеатрах во всех муниципальных образованиях области. В последний день работы фестиваля можно будет увидеть анимационные фильмы, созданные детьми-аутистами.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске за 21 млн рублей отремонтируют театр кукол имени Валентины Леонтьевой. 16 млн рублей из этой суммы выделит федеральный центр, остальные деньги поступят из региональной казны.