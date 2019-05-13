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Новое освещение провели на 5 км трассы в Орловской области

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В Орловской области на трассе Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь установили около 5 км нового освещения. Об этом сообщает пресс-служба подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва–Бобруйск.

Обновленное электроосвещение установили на трассе в районах села Селихово, деревнях Колос, Бунино, Комаровец и Горки. Также новое освещение установили в той части Орла, где трасса Р-120 берет свое начало, пишет InfoOrel.ru.

Работы по установке и проведению новой системы освещения удалось завершить на четыре месяца раньше срока. За это время были установлены 169 опор, на которых в свою очередь были установлены 346 энергосберегающих светильников. Общая протяженность линий составила 4,7 км.

Контроль за работой освещения осуществляется удаленно при помощи специального программного комплекса. Он включает и выключает оборудование, а также подает сигнал в случае неисправности.

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