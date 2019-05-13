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Мединский назвал российское кино успешным конкурентом голливудского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские фильмы успешно конкурируют с голливудскими картинами. Об этом 13 мая заявил министр культуры России Владимир Мединский.

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«Главная составляющая успехов отечественного кино — это очевидный качественный рост. У нас просто стали снимать хорошие фильмы, <…> они опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности», — приводит слова министра «РИА Новости».

Как отмечает НСН, в министерстве были уверены, что фильмы на героико-историческую тематику смогут вернуть зрителя отечественным картинам и дать «мощный импульс творческому развитию отрасли».

Мединский добавил, что такие фильмы выходят в прокат регулярно, а «не от случая к случаю». Отечественные картины министр навал не только успешными по кассовым сборам, но также и по привлечению зрителей. Он отметил, что с 2012 по 2018 год вдвое увеличился уровень посещаемости российских фильмов — с 28,7 млн человек до 57,9 млн, сообщает телеканал «360».

В частности, напоминает «Федеральное агентство новостей», российские фильмы установили рекорд по сборам в 2018 году. По словам Мединского, в прокат вышли 140 лент, а при поддержке Фонда кино было открыто свыше 780 новых кинозалов. Также при поддержке властей прошли 110 фестивалей, на которых были представлены и российские, и зарубежные фильмы.

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