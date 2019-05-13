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Стоимость дороги вдоль Иртыша в Омске увеличили до 1 млрд рублей

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Почти до 1 млрд рублей увеличили стоимость строительства дороги на Левобережье Иртыша в Омске. Речь идет об участке от метромоста по улицам 3-я Островская и Крупской и от бульвара Архитекторов до улицы Перелета.

Повторный конкурс на разработку документации объявлен на сайте госзакупок после того, как первые два аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Если тогда начальная цена контракта составляла около 825 млн рублей, то теперь она увеличилась до 951 млн рублей.

ИА «Омскрегион» уточняет, что подрядчик должен завершить строительство дороги и ввести ее в эксплуатацию до 1 декабря 2020 года. Протяженность трассы составит 4,3 км. Ее построят в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На магистрали появятся новые полосы движения, пешеходные и велодорожки, остановочные павильоны. Аукцион должен пройти 31 мая.

Ранее сообщалось, что Омску из федерального бюджета поступило около 1 млрд рублей на капитальный ремонт многоэтажек, расположенных вдоль гостевого маршрута к месту проведения саммита Россия–Казахстан. Он запланирован на ноябрь 2019 года.

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