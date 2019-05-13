Дома в Омске к саммиту РФ – Казахстан отремонтируют за 1 млрд рублей

Администрация Омска получила из федеральной казны 1,1 млрд рублей на капитальный ремонт домов. Речь идет о строениях, стоящих вдоль гостевого маршрута международного форума России и Казахстана. Необходимое изменение в региональный бюджет на 2019 год и на период 2020–2021 годов было внесено на заседании законодательного собрания Омской области.

Как отмечает ИА «Город55», у властей есть опасение, что в случае проведения конкурсной процедуры подрядчики не успеют закончить все работы к саммиту — им предстоит отремонтировать 169 многоэтажек.

В частности, если проигравший конкурент захочет обжаловать решение конкурсной комиссии в ФАС, дома оспариваемого лота не будут готовы к мероприятию. По этой причине выделенные на ремонт этих зданий деньги будут освоены без конкурса через управляющие компании.

Капитальный ремонт домов начнется уже в мае 2019 года. Соответствующие планы разработаны, сметы утверждены.

XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России должен пройти в Омске в ноябре 2019 года. Предполагается визит лидеров двух государств.