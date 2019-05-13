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На Украине потребовали от Зеленского «присягнуть националистам»

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Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского публично «присягнуть на верность националистам». По его словам, будущий глава государства победил на выборах благодаря «молчанию», однако после инаугурации должен будет предпринимать конкретные решения и шаги.

«Молчание — золото» — это точно про него. Но эта прекрасная стратегия сработала на выборах, но не будет работать, когда он будет занимать должность», — заявил Вятрович в интервью украинскому «Пятому каналу» 11 мая.

Он отметил, что за Зеленского голосовали совершенно разные люди — те, кто были против действующего президента Петра Порошенко среди националистов и те, кто хотел сближения с Россией. По его словам, теперь любое его решение будет раскалывать часть его электората, и он будет терять поддержку народа. К тому же на политика обрушится шквал критики со стороны националистов, пишет «Газета.ру».

30 апреля ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов, а Петр Порошенко — 24,45%. 3 мая газета «Правительственный курьер» опубликовала результаты выборов и дала старт отсчету 30 дней, в течение которых новоизбранный президент должен принять присягу.

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