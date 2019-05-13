В Японии погадали на черепашьих панцирях перед интронизацией Нарухито

В Японии погадали на черепашьих панцирях в преддверии церемонии, связанной с восхождением на престол императора Нарухито. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщило агентство Kyodo.

При помощи этого гадания были выбраны префектуры, которые пришлют первый урожай риса для ритуала «Дайдзёсай». Для этого восемь черепашьих панцирей нагрели и по образовавшимся на них трещинам определили префектуры на западе и востоке страны.

Сам обряд «Дайдзёсай» проводится один раз при жизни того или иного императора, который после вступления на престол подносит рис своим предкам и божествам. Церемония с участием Нарухито пройдет в ноябре, уточняет «Газета.ру».

59-летний император Нарухито унаследовал японский престол от своего отца Акихито, который в возрасте 85 лет ушел на покой. Несмотря на то, что по закону монарх должен находиться на престоле пожизненно, для Акихито было сделано исключение.

Полномочия перешли к новому правителю страны 1 мая. Нарухито стал 126-м императором династии, которая по преданиям никогда не прерывалась.