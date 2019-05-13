Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву, запланированный в рамках рабочей поездки в Россию. При этом его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированные на 14 мая в Сочи, состоятся, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

По данным журналистов, вместо визита в Москву 13 мая Помпео проведет беседы в Брюсселе по Ирану и другим темам.

Планировалось, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи. В российской столице глава Госдепа собирался встретиться с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и студентами, а также возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата, уточняет «Федеральное агентство новостей».

12 мая Помпео рассказал, что президент США Дональд Трамп поручил ему отправиться в Россию для обсуждения широкого круга вопросов. «Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией», — цитирует главу внешнеполитического ведомства «Газета.ру».

Он также отметил, что если Москва и Вашингтон не найдут общие интересы, то пойдут каждый своим путем. По мнению госсекретаря, страны могут работать вместе в Сирии и Афганистане.