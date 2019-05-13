Москвичам пообещали дождь и грозу в понедельник

Синоптики ожидают в Москве в понедельник, 13 мая, дождливую погоду с грозой. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза», — говорится в сообщении. Уточняется, что температура воздуха составит от 22 до 24 градусов, ожидается северный ветер 5-10 м/с с порывами при грозе до 17 м/с. Атмосферное давление установится на отметке 754 мм рт.ст.

Ночью погода значительно не изменится: она останется облачной и дождливой. Температура опустится до 12..14 градусов. Ветер будет северный 5-10 м/с, порывы при грозе — 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст.

Вечером 9 мая в Москве прошла сильная гроза. Она сопровождалась ливнем и штормовым ветром. В парках столицы выборочно проводилась эвакуация людей. По последним данным, пострадали десять человек.