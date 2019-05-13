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Американцу предъявили обвинение за рассылку Трампу писем с угрозами

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Фото: REUTERS/Cathal McNaughton
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Власти американского штата Коннектикут предъявили жителю города Нью-Хейвен Гэри Гравелу обвинение в отправке писем с угрозами и белым порошком президенту США Дональду Трампу, пишет 12 мая Reuters.

В сентябре 2018 года 51-летний мужчина отправил главе государства конверт с надписью «ты умрешь» и белым порошком, утверждая, что это споры сибирской язвы. Такие же письма он послал в синагогу, мечеть и в ассоциацию поддержки «цветных» людей.

Кроме того, Гравел отправлял электронные письма и по телефону угрожал взорвать бомбы в Вермонте, штате Вашингтон и в различных местах в Коннектикуте, включая правительственные здания и психиатрическую больницу.

Если мужчина будет признан виновным по всем 16 эпизодам преступлений, которые ему вменяют, его могут приговорить к 140 годам заключения. Отмечается, что в 2013 году он уже был осужден за отправку писем с угрозами.

В марте 2018 года жителя Массачусетса обвинили в отправке сыну Трампа письма с порошком. Письмо вскрыла его супруга Ванесса, после чего была госпитализирована. Впоследствии выяснилось, что порошок не представляет опасности, а причиной госпитализации женщины стал стресс.

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