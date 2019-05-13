Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.

Стоимость холодного супа за год выросла на 9%, рассчитали «Известия». Больше всего за прошедшие 12 месяцев увеличились в цене огурцы, сметана, лук и укроп — на 10–12%.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» пояснили, что к ключевым факторам, оказывающим влияние на себестоимость плодоовощной продукции, относится рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения, общехозяйственные расходы и другие причины.

Рост цен на молочную продукцию связан с увеличением ее себестоимости и носит ежегодный характер, сказала «Известиям» заместитель председателя комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Для расчета стоимости «Известия» использовали классический рецепт на литр кваса, а также информацию о ценах, которые зафиксировал оператор фискальных данных «Такском». Компания проанализировала более 11 млрд кассовых чеков.

Подробнее — в материале «Известий»:

Поддайте квасу: цена окрошки за год увеличилась почти на 10%