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Ультиматум Ирана странам – гарантам СВПД исключает Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ультиматум президента Ирана Хасана Роухани о том, что страны-гаранты «ядерной сделки» должны выполнить свои обязательства перед исламской республикой в течение 60 дней, не касается России.

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Как заявил «Известиям» источник в иранских дипломатических кругах, текст письма иранского лидера в адрес всех участников сделки был одинаковым, но Тегеран четко разделяет позиции относительно РФ и европейских стран.

По его словам, посыл исламской республики направлен в основном на европейских участников — с целью заставить их быстрее запустить платежный механизм для расчетов с Ираном без оглядки на США.

Информацию подтвердил «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он заявил, что Москва неукоснительно соблюдала все положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Проблема в том, что одна только Россия не может гарантировать выполнение этой сделки. Что же касается стран Европы, то они поддерживают сделку, но ничего противопоставить решению США перекрыть иранскую нефтяную торговлю не смогут», — считает сенатор.

Он добавил, что европейские страны «будут на словах выступать за сделку, но в области практической политики единственное, на что они способны — попытаться дипломатически повлиять на позицию американской администрации».

Подробнее — в материале «Известий»:

Москве слезам не верить: иранский ультиматум не касается России

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