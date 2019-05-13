Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео

В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.

На записи, опубликованной балериной в Instagram, видно, как она в компании нескольких танцоров двигается по сцене под музыку и под бой барабанов.

Как отмечает телеканал, Волочкова была единственной из отдыхающих, кто смело вышел на сцену.

Ранее в апреле Волочкова призналась, что вышедшая в 2010 году ее первая автобиография содержала в себе много неправды, однако сейчас она работает над новой «откровенной» книгой.