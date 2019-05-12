Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

Пакистан и Международный валютный фонд (МВФ) согласовали условия для предоставления Исламабаду кредита на $6 млрд, передает ТАСС.

«Пакистан получит пакет финансовой помощи в размере $6 млрд сроком на три года», — рассказал телеканалу «Гео-ти-ви» советник премьер-министра по финансовым вопросам Абдул Хафиз Шаикх.

Представители МВФ находятся в Пакистане с 29 апреля. Изначально Исламабад планировал запросить кредит в размере $6–7 млрд, взамен МВФ мог потребовать сокращения дефицита бюджета Пакистана, а также расширения системы налогообложения в стране.

Последний раз Пакистан обращался в МВФ за финансовой помощью в 2013 году. Тогда страна получила $6,6 млрд в качестве кредита.