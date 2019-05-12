Полиция оштрафовала продавца георгиевских лент со свастикой в Нижнем Новгороде

Полиция Нижнего Новогорода оштрафовала предпринимателя, торговавшего георгиевскими лентами со свастикой, на 3 тыс. рублей. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.

«По итогам проверки магазина был составлен административный протокол. Решением Сормовского районного суда Нижнего Новгорода по этому протоколу стал штраф 3 тыс. рублей. Весь сомнительный товар был изъят», — говорится в сообщении местного управления МВД.

Ранее 2 мая о продаже георгиевских лент со звездой и свастикой рассказал в соцсетях местный журналист Александр Дейч.

Он предположил, что продукция является «креативом китайских товарищей», которые пытались изобразить красную звезду, «сломившую» нацистский знак.

Мужчина решил провести контрольную закупку и привел в магазин съемочную группу, но продавец устроил конфликт, заявил, что товар ему не принадлежит, и выгнал посетителей.