Путин проведет совещания по ОПК в новом формате

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет в воскресенье, 12 марта, ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что совещания пройдут в новом формате.

Отмечается, что Путин несколько лет проводит в Сочи совещания по вопросам развития ОПК. На них обсуждаются вопросы совершенствования видов и родов войск, предприятий данной сферы, исполнения гособоронзаказа, поставок новейшей техники в Вооруженные силы. В совещаниях принимают участие руководители предприятий отрасли, главы Минобороны и других министерств и ведомств.

В ноябре прошлого года Путин призвал держать на контроле мобилизационную готовность предприятий оборонно-промышленного комплекса и отрабатывать практику внезапных проверок в частях. Помимо этого, президент поставил задачу дальнейшего оснащения армии и флота современным вооружением и техникой без вовлечения в гонку вооружений.