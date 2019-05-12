В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли верующих в церкви
Вооруженные люди напали на католическую церковь в населенном пункте Дабло на севере Буркина-Фасо, сообщает французская радиостанция RFI в воскресенье, 12 мая.
Неизвестные ворвались в помещение в начале службы и открыли огонь по верующим. Как минимум шесть человек, в числе которых священник, погибли.
Другие подробности нападения пока не приводятся, отмечает ТАСС.
Ранее специалисты туроператоров включили Буркина-Фасо в созданную ими карту с самыми опасными местами на планете. Кроме этой страны в антирейтинг попали Сирия, Афганистан, Ирак, Центрально-Африканская Республика и Венесуэла.