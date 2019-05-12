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Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

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Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщает BFMTV.

Инцидент произошел в городе Вержез в департаменте Гар. Там каждый год устраивается праздник, в ходе которого несколько дней проходят представления с быками. Перед началом одного из них животное вырвалось из загона. Жандармы нейтрализовали животное.

Отмечается, что коррида, запланированная на вторую половину дня, была отменена. По факту происшествия открыто два расследования, прокуратуре предстоит выяснить, каким образом бык смог сбежать из загона и при каких условиях сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь, чтобы нейтрализовать животное.

В июле прошлого года во время корриды в испанском Аревало бык травмировал легендарного матадора Хуана Хосе Падилья. Животное сбило его с ног, после чего нанесло еще несколько ударов рогами. При этом бык снял с головы испанца часть кожи.

Падилье удалось встать и уйти с арены при помощи ассистентов. Медики провели пострадавшему экстренную операцию, которая прошла успешно.

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