Шесть человек пострадали при стрельбе во французском Амьене
При стрельбе во французском городе Амьен в ночь на воскресенье, 12 мая, пострадали шесть человек. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на городскую прокуратуру.
Отмечается, что все раненые были доставлены в больницу, в настоящий момент четверо из них были отпущены домой после оказания медпомощи. Еще двое остаются в больнице.
Утром в воскресенье полиция города заслушала показания нескольких человек, еще одного — поместили под стражу.
Причины инцидента в настоящее время не установлены, прокуратура начала расследование.