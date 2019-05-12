Шесть человек пострадали при стрельбе во французском Амьене

При стрельбе во французском городе Амьен в ночь на воскресенье, 12 мая, пострадали шесть человек. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на городскую прокуратуру.

Отмечается, что все раненые были доставлены в больницу, в настоящий момент четверо из них были отпущены домой после оказания медпомощи. Еще двое остаются в больнице.

Утром в воскресенье полиция города заслушала показания нескольких человек, еще одного — поместили под стражу.

Причины инцидента в настоящее время не установлены, прокуратура начала расследование.