В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Заезд стартовал в 14:00 мск от редакции радиостанции к месту гибели Доренко, которое мотоциклисты проезжали без остановки по требованию ГИБДД. Байкеры выезжали по 10 человек с интервалом в три минуты.

В заезде участвовало более 50 мотоциклистов, многие присоединялись по ходу движения, отмечает «РИА Новости». Сам Доренко был заядлым байкером.

Ранее в воскресенье вдова Доренко Юлия рассказала, что он знал о своих проблемах с сердцем и несколько раз за последние годы проходил обследование. По ее словам, журналист на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление.

Прощание с Сергеем Доренко было перенесено из-за того, что судебно-медицинские эксперты не успели сделать все необходимые процедуры. 10 мая старшая дочь журналиста заявила, что они с сестрой против кремации тела отца, так как у них есть основания полагать, что он умер не естественной смертью. Вдову Доренко Юлию она назвала «заинтересованным лицом».

При этом, по словам Юлии Доренко, журналист практически не общался с дочерьми.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.