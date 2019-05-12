Прямой эфир

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

0
Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Заезд стартовал в 14:00 мск от редакции радиостанции к месту гибели Доренко, которое мотоциклисты проезжали без остановки по требованию ГИБДД. Байкеры выезжали по 10 человек с интервалом в три минуты.

Прощай, великий город: в Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко
59-летний радиоведущий скончался после падения с мотоцикла в центре столицы

В заезде участвовало более 50 мотоциклистов, многие присоединялись по ходу движения, отмечает «РИА Новости». Сам Доренко был заядлым байкером.

Ранее в воскресенье вдова Доренко Юлия рассказала, что он знал о своих проблемах с сердцем и несколько раз за последние годы проходил обследование. По ее словам, журналист на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление.

Прощание с Сергеем Доренко было перенесено из-за того, что судебно-медицинские эксперты не успели сделать все необходимые процедуры. 10 мая старшая дочь журналиста заявила, что они с сестрой против кремации тела отца, так как у них есть основания полагать, что он умер не естественной смертью. Вдову Доренко Юлию она назвала «заинтересованным лицом».

При этом, по словам Юлии Доренко, журналист практически не общался с дочерьми.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ опубликовали подтверждающие проблемы с сердцем у Доренко документы
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017