В Польше заявили о планах увеличить наказание за педофилию до 30 лет

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что правительство планирует увеличить уголовное наказание за педофилию до 30 лет лишения свободы. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.

«Мы подготовили поправки в Уголовный кодекс, где эти преступления (педофилия. — Ред.) будут наказываться гораздо строже, чем сейчас <…> Не будет условных наказаний, будут суровые наказания — может быть, даже до 30 лет тюрьмы», — заявил Качиньский во время конвенции своей партии в Щецине.

Помимо этого он отметил, что часто разгорающиеся скандалы в связи с выявлением случаев педофилии в католической церкви не являются поводом для критических выпадов в адрес этой организации.

Ранее 3 мая издатели отказались публиковать мемуары режиссера Вуди Аллена в связи с обвинениями в педофилии, выдвинутыми против него.