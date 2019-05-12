Бывшего нападающего сборной Казахстана избили в Подмосковье

Неизвестные избили бывшего нападающего футбольной сборной Казахстана Глеба Мальцева в подмосковном Красногорске.

Инцидент произошел еще 9 мая, но известно стало о нем только 12 мая. По данным РЕН ТВ, конфликт разгорелся ранним утром.

Впоследствии 31-летний мужчина обратился в одну из московских больниц. У него диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Также установлено, что спортсмен выпивал.

От госпитализации Мальцев отказался и после посещения врачей поехал на дачу.

Глеб Мальцев большую часть своей футбольной карьеры провел в павлодарском «Иртыше». В сезоне 2011 года стал лучшим бомбардиром клуба, забив 10 голов в рамках чемпионата страны.

Также его привлекали к выступлениям за национальную сборную — в 2008 году он сыграл за Казахстан в матче против Англии. В январе 2013 стал играть за шымкентский «Ордабасы», но в мае покинул клуб.