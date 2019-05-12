В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных

Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая. Цель марша — привлечь внимание общества к проблемам родственников погибших воинов силовой операции на юго-востоке Украины и многодетных и матерей с онкобольными детьми.

Сбор участников шествия начался в 9:00 по местному времени (совпадает с мск) на Михайловской площади. Собравшиеся зажгли лампадки у стены памяти и оставили имена погибших на 15-метровом флаге, который планируется развернуть и пронести к Владимирскому собору. Также на площади выступает военный оркестр, отмечает «Укринформ».

К настоящему моменту в акции принимают участие порядка 300 человек. Большинство из них — матери погибших в Донбассе воинов, которые несут портреты своих сыновей.

Предполагается, что колонна проследует по улице Владимирской и бульвара Тараса Шевченко к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору, где состоится богослужение с участием бывшего главы так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.