Прямой эфир

В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных

0
Фото: Укринформ/Юлия Овсянникова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая. Цель марша — привлечь внимание общества к проблемам родственников погибших воинов силовой операции на юго-востоке Украины и многодетных и матерей с онкобольными детьми.

«У нас есть план — Минские соглашения, и их не надо изобретать заново»
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер — о заявлениях Владимира Зеленского и посредничестве в сохранении ДРСМД

Сбор участников шествия начался в 9:00 по местному времени (совпадает с мск) на Михайловской площади. Собравшиеся зажгли лампадки у стены памяти и оставили имена погибших на 15-метровом флаге, который планируется развернуть и пронести к Владимирскому собору. Также на площади выступает военный оркестр, отмечает «Укринформ».

К настоящему моменту в акции принимают участие порядка 300 человек. Большинство из них — матери погибших в Донбассе воинов, которые несут портреты своих сыновей.

Предполагается, что колонна проследует по улице Владимирской и бульвара Тараса Шевченко к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору, где состоится богослужение с участием бывшего главы так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР рассказали об убийстве военными ВСУ собственного командира
В Сети высмеяли отказ Киева признавать российские паспорта жителей ДНР и ЛНР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017