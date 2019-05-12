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Умер советский хоккеист, олимпийский чемпион Анатолий Ионов

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
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На 80-м году жизни скончался советский хоккеист, олимпийский чемпион 1968 года по хоккею в составе сборной СССР Анатолий Ионов. Спортсмен играл за команды «Электросталь», «Крылья Советов», ЦСКА.

О смерти Ионова сообщила в воскресенье, 12 мая, пресс-служба Федерации хоккея России. В составе армейцев спортсмен пять раз выигрывал чемпионат СССР (1964–1966, 1968, 1970). Всего он провел 298 матчей в составе ЦСКА, в которых забросил 139 шайб. Четыре раза выигрывал Кубок СССР.

«За сборную СССР на Олимпийских играх и чемпионатах мира провел 14 матчей, забросил пять шайб. Заслуженный мастер спорта СССР», — отмечается в сообщении на сайте федерации.

В 2014 году Ионов был введен в Зал славы отечественного хоккея.

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