Прямой эфир

Порошенко назвал число воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС украинцев

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter в воскресенье, 12 мая, назвал количество граждан страны, которые воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом.

Из Европы на чужих колесах: что украинцы везут на родину
Почему в стране растет количество нелегальных иномарок и чем это грозит

«2 575 000 человек — столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС. Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — написал глава государства.

Украина и Евросоюз подписали законодательные акты, необходимые для введения безвизового режима, в мае 2017 года. При этом, согласно договоренностям, обязательное условие безвизового въезда для украинцев в страны ЕС — наличие биометрического паспорта. Кроме того, граждане республики могут пребывать на территории сообщества 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

3 марта международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине отменой безвизового режима с ЕС. Причиной недовольства стала отмена Конституционным судом (КС) Украины статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение.

Transparency International назвала такой шаг нарушением международных обязательств Киева. В организации заявили, что это решение существенно ослабляет антикоррупционное законодательство и подрывает около 65 открытых судебных разбирательств, в том числе четыре дела, которые ведутся в настоящий момент в отношении высокопоставленных чиновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украине пригрозили отменой безвизового режима с ЕС
Украинцы столкнулись с проблемой получения виз в ЕС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017