Порошенко назвал число воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС украинцев

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter в воскресенье, 12 мая, назвал количество граждан страны, которые воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом.

«2 575 000 человек — столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС. Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — написал глава государства.

Украина и Евросоюз подписали законодательные акты, необходимые для введения безвизового режима, в мае 2017 года. При этом, согласно договоренностям, обязательное условие безвизового въезда для украинцев в страны ЕС — наличие биометрического паспорта. Кроме того, граждане республики могут пребывать на территории сообщества 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

3 марта международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине отменой безвизового режима с ЕС. Причиной недовольства стала отмена Конституционным судом (КС) Украины статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение.

Transparency International назвала такой шаг нарушением международных обязательств Киева. В организации заявили, что это решение существенно ослабляет антикоррупционное законодательство и подрывает около 65 открытых судебных разбирательств, в том числе четыре дела, которые ведутся в настоящий момент в отношении высокопоставленных чиновников.