Нетаньяху сообщил о выделении места для поселения в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 12 мая.

«Я доведу это решение до официального утверждения нового правительства после его создания», — отметил Нетаньяху.

Нетаньяху добавил, что высоко ценит принятое в 2017 году решение американского лидера перенести посольство США в Иерусалиме и перенести туда резиденцию посла.

О планах построить поселение в честь Трампа стало известно 23 апреля. Таким образом Нетаньяху хотел выразить благодарность президенту США за признание суверенитета Израиля над Голанами.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот израильскими. Подписание документа состоялось во время встречи американского лидера с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Ряд союзников Вашингтона осудили заявление главы Белого дома.

Американский лидер объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре 2017 года и анонсировал перенос в этот город из Тель-Авива американского посольства. Церемония открытия новой дипмиссии прошла 14 мая. Ряд стран осудили решение Вашингтона, так как вопрос о статусе восточной части древнего города, которая оккупирована Израилем с 1967 года, до сих пор не урегулирован. На фоне церемонии открытия посольства обострился палестино-израильский конфликт. На границах сектора Газа вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в столкновения между палестинцами и военными Израиля.