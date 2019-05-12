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В Карелии опровергли принадлежность найденной в Норвегии белухи турцентру

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Обнаруженный у норвежских берегов кит белуха не принадлежит карельскому туристическому центру. Об этом в воскресенье, 12 мая, рассказали в расположенном в Нильмогубе турцентре «Полярный Круг».

Последние несколько лет в поселке не содержат белух, пояснили в организации, а потому кит не мог уплыть оттуда. Уточняется, что морской вольер с белухами принадлежал «Беломорскому Экологическому Центру», тогда как в «Полярном Круге» проводили экскурсии по вольеру и оказывали услуги дайвинга с белухами, сообщает «Интерфакс».

«В течение последних двух с половиной лет ни одной белухи в вольере не содержалось», — рассказали представители турцентра. При этом они подчеркнули, что при содержании белух не использовалась упряжь.

В конце апреля норвежские рыбаки в водах у побережья Финнмарка встретили белуху, на которой была «упряжь» с креплением от камеры GoPro. Животное плавало между лодок, не пугалось людей и даже позволяло себя гладить. Осмотр упряжки показал, что на ней имеется надпись «Оборудование Санкт-Петербурга».

Ремни с оборудованием удалось снять с белухи только после того, как аквалангисты погрузились в воду. Обвязка была затянута очень туго. Морское млекопитающее покормили и отпустили на волю. В Норвегии заподозрили, что животное обучали специалисты Северного флота в Мурманске для шпионских целей.

8 мая в Норвегии девушка уронила в воду iPhone, когда снимала белуху, но животное нырнуло и вернуло гаджет хозяйке. Инцидент произошел в городе Хаммерфест.

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