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Глава Генштаба Украины заявил о взломе его страницы в Facebook

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Фото: TASS/DPA/Wiktor Dabkowski
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Хакеры взломали Facebook-аккаунт главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Об этом он сам сообщил в социальной сети.

По словам Муженко, злоумышленники после взлома разместили там провокационную информацию. «В очередной раз моя страница была взломана, распространена публикация провокационного политического содержания», — написал он в воскресенье, 12 мая. Военные не вмешиваются в политические процессы, подчеркнул глава украинского Генштаба.

В 2017 году украинская компания M.E.Doc, занимающаяся предоставлением услуг электронного документооборота, сообщила об изъятии серверов правоохранителями в рамках расследования дела о хакерской атаке, произошедшей на Украине.

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