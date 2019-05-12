Глава Генштаба Украины заявил о взломе его страницы в Facebook

Хакеры взломали Facebook-аккаунт главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Об этом он сам сообщил в социальной сети.

По словам Муженко, злоумышленники после взлома разместили там провокационную информацию. «В очередной раз моя страница была взломана, распространена публикация провокационного политического содержания», — написал он в воскресенье, 12 мая. Военные не вмешиваются в политические процессы, подчеркнул глава украинского Генштаба.

В 2017 году украинская компания M.E.Doc, занимающаяся предоставлением услуг электронного документооборота, сообщила об изъятии серверов правоохранителями в рамках расследования дела о хакерской атаке, произошедшей на Украине.