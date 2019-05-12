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В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

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Украинские военные отказались выполнять приказ вышестоящего офицера и застрелили его. Об этом заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

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Как он рассказал в эфире Первого республиканского телеканала, командир 35-й бригады ВСУ Николай Палас приказал офицеру 88-го батальона капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу. Военные должны были осуществить вылазку на территорию ДНР.

Подчиненные Голика отказались идти в разведку. Они напомнили ему о результатах прошлой провальной вылазки и потерях личного состава, отмечает «Газета.ру». «Голик призвал подчиненных к совести, потом перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением», — уточнил Безсонов. В итоге в ходе перепалки один из военных застрелил командира батальона из автомата.

В командовании ДНР отметили, что Палас после инцидента приказал представить смерть Голика как боевую потерю. Там пояснили, что таким образом командир украинской бригады намерен избежать ответственности за расправу над офицером.

2 мая стало известно, что с начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных.

В середине декабря 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что совокупные небоевые потери всех украинских силовых ведомств за последние 4,5 года составили более 10 тыс. человек. Глава минобороны страны Степан Полторак еще осенью объяснял высокие потери в армии нарушением мер безопасности, болезнями и употреблением алкоголя.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

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