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Трамп заявил о желании демократов сделать его налоги частью выборов 2020 года

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Фото: Global Look Press/Ting Shen
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Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы намерены сделать его отказ обнародовать налоговые декларации частью выборов 2020 года. Об этом он 11 мая написал на своей странице в Twitter.

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По словам американского главы, в 2016 году отказ предоставлять эти документы не навредил ему в качестве кандидата на пост президента, а избирателей этот вопрос «не волновал».

Однако сейчас, по его мнению, демократы намерены «вновь пересмотреть этот вопрос».

6 мая глава минфина США Стивен Мнучин отклонил просьбу предоставить декларации президента США за шесть лет, заявив, что запрос комитета по налогам палаты представителей страны «не имеет обоснованной законодательной цели».

16 апреля стало известно, что демократы из конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах Трампа, а также о сделках между банками и Россией.

Комитеты, выдавшие повестки, совместно расследуют отношения Deutsche Bank с Трампом. За несколько лет сотрудничества с главой государства банк выдал ему кредиты на сумму около $2 млрд.

7 апреля исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что члены Демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации Трампа.

В октябре 2018 года власти Нью-Йорка пообещали взыскать с Трампа налоги, которые он якобы недоплатил в казну мегаполиса в 1990-х годах. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла все обвинения, заявив, что налоговое управление в те годы одобрило все сделки.

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