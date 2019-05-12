В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Применение дорожных знаков уменьшенных размеров может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий в России. Об этих рисках говорится в ответе пресс-центра МВД РФ на запрос ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что сейчас информация о стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая этого года и позволял бы устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера, на официальном сайте Росстандарта отсутствует, пишет в воскресенье, 12 мая, «Газета.ру».

На сайте есть ссылка о действующем статусе предварительного национального стандарта, в котором есть данные об уменьшенных типоразмерах дорожных знаков, добавили в МВД.

С 1 мая в России вступил в силу национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера. В качестве эксперимента их установили в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Если ранее стандартный знак был 60х60 см, то по новому ГОСТу появятся знаки размером 40х40 см и даже 35х35 см.

Введение этих изменений обсуждалось с 2015 года. Сначала был принят предварительный стандарт, который успешно испытали на практике в Москве и перевели в статус национального, без ограничения срока действия. ГОСТ был принят Росстандартом 22 апреля.