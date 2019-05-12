Прямой эфир

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные в Донбассе отказались выполнить приказ пойти на боевую операцию на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и после угроз со стороны командира застрелили его. Об этом журналистам в субботу, 11 мая, рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Паспорт перемен: решения Москвы в Донбассе ждали давно
Перспективу получения российского гражданства в ДНР и ЛНР восприняли с надеждой на будущее и опасениями из-за реакции Киева

По его словам, командир 88-го батальона 35-й бригады ВСУ капитан Голик получил приказ возглавить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) с целью осуществления боевой вылазки на территорию ДНР. Его подчиненные отказались выполнить этот приказ, сославшись на провал в прошлом аналогичной миссии, которая завершилась потерей личного состава.

«Голик решил призвать подчиненных к совести, потом перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением», — сказал Безсонов.

Он уточнил, что в ходе разгоревшегося конфликта один из военнослужащих выстрелил в капитана из автомата. После произошедшего командир 35-й бригады украинских вооруженных сил Николай Палас, пытаясь избежать уголовной ответственности, попытался представить гибель Голика как боевую потерю в результате обстрелов со стороны самопровозглашенной республики.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики
В Сети высмеяли отказ Киева признавать российские паспорта жителей ДНР и ЛНР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017