В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Украинские военные в Донбассе отказались выполнить приказ пойти на боевую операцию на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и после угроз со стороны командира застрелили его. Об этом журналистам в субботу, 11 мая, рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, командир 88-го батальона 35-й бригады ВСУ капитан Голик получил приказ возглавить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) с целью осуществления боевой вылазки на территорию ДНР. Его подчиненные отказались выполнить этот приказ, сославшись на провал в прошлом аналогичной миссии, которая завершилась потерей личного состава.

«Голик решил призвать подчиненных к совести, потом перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением», — сказал Безсонов.

Он уточнил, что в ходе разгоревшегося конфликта один из военнослужащих выстрелил в капитана из автомата. После произошедшего командир 35-й бригады украинских вооруженных сил Николай Палас, пытаясь избежать уголовной ответственности, попытался представить гибель Голика как боевую потерю в результате обстрелов со стороны самопровозглашенной республики.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.