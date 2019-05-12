Глава французского МИДа предупредил об угрозе международной анархии

Призывы к конфронтации стран могут привести к международной анархии. Такое мнение высказал глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Parisien в субботу, 11 мая.

«Некоторые выступают за то, чтобы отношения между государствами больше основывались не на сотрудничестве, а на конфронтации. Мы рискуем перейти к некой форме международной анархии», — цитирует министра «РИА Новости».

По мнению руководителя французского внешнеполитического ведомства, «основы международной жизни» на сегодняшний день «разлетаются на осколки». В мире не уважаются договоры, институты, границы и ранее данные обещания. Речь, в частности, идет о Парижском соглашении по климату, Международном договоре о торговле оружием, Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе и т.д.

Вину за соответствующую дестабилизацию политик возложил на президента США Дональда Трампа. Россия и Китай, по его словам, также вносят свой вклад.

26 марта французский ученый Тьерри де Монбриаль заявил, что на сегодняшний день можно выделить новое политическое течение под названием «трампизм», которое, по его словам, несет в себе экзистенциальную угрозу для Европейского союза. Де Монбриаль уточнил, что действующий американский лидер с помощью «игнорирования правил» может принести пользу своей стране в ближайшем будущем, однако в долгосрочной перспективе «он готовит всем настоящую бомбу».