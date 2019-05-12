Прямой эфир

Глава французского МИДа предупредил об угрозе международной анархии

0
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard, via www.imag
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Призывы к конфронтации стран могут привести к международной анархии. Такое мнение высказал глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Parisien в субботу, 11 мая.

Дай триллион: как американские корпорации сбежали от Трампа в офшоры
Налоговая реформа в США практически провалилась

«Некоторые выступают за то, чтобы отношения между государствами больше основывались не на сотрудничестве, а на конфронтации. Мы рискуем перейти к некой форме международной анархии», — цитирует министра «РИА Новости».

По мнению руководителя французского внешнеполитического ведомства, «основы международной жизни» на сегодняшний день «разлетаются на осколки». В мире не уважаются договоры, институты, границы и ранее данные обещания. Речь, в частности, идет о Парижском соглашении по климату, Международном договоре о торговле оружием, Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе и т.д.

Вину за соответствующую дестабилизацию политик возложил на президента США Дональда Трампа. Россия и Китай, по его словам, также вносят свой вклад.

26 марта французский ученый Тьерри де Монбриаль заявил, что на сегодняшний день можно выделить новое политическое течение под названием «трампизм», которое, по его словам, несет в себе экзистенциальную угрозу для Европейского союза. Де Монбриаль уточнил, что действующий американский лидер с помощью «игнорирования правил» может принести пользу своей стране в ближайшем будущем, однако в долгосрочной перспективе «он готовит всем настоящую бомбу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп посоветовал КНР не дожидаться выборов и поскорее заключить сделку
На Украине назвали опасной отмену визита адвоката Трампа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017