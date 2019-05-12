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Около 160 застрявших на подъемнике лыжников спасли в Японии

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Фото: this.kiji.is
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Не менее 160 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в префектуре Ямагата в Японии.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на агентство Kyodo, отдыхающие около двух часов провели в кресельных подъемниках, прежде чем были спасены. По данным компании-владельца, никто не пострадал.

Отмечается, что причиной инцидента стал сбой в электросистеме подъемника. Он был остановлен для того, чтоб один из туристов смог сойти, а после перестал запускаться.

В конце января спасатели эвакуировали более 150 человек, застрявших на подъемнике на горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии.

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