Около 160 застрявших на подъемнике лыжников спасли в Японии

Не менее 160 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в префектуре Ямагата в Японии.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на агентство Kyodo, отдыхающие около двух часов провели в кресельных подъемниках, прежде чем были спасены. По данным компании-владельца, никто не пострадал.

Отмечается, что причиной инцидента стал сбой в электросистеме подъемника. Он был остановлен для того, чтоб один из туристов смог сойти, а после перестал запускаться.

В конце января спасатели эвакуировали более 150 человек, застрявших на подъемнике на горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии.