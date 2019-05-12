Принимавшие участие в Параде «Ярсы» возвращаются домой
Дистанция 1,5 м, скорость 30 км/ч: мощная колонна покидает Москву.
Автономные пусковые установки «Ярс» принимали участие в параде Победы. Впереди еще одна задача — марш 400 км.
Боевые машины возвращаются домой в Тейковское ракетное соединение.
«Ярсы» проведут в дороге сутки.
Дистанция 1,5 м, скорость 30 км/ч: мощная колонна покидает Москву.
Автономные пусковые установки «Ярс» принимали участие в параде Победы. Впереди еще одна задача — марш 400 км.
Боевые машины возвращаются домой в Тейковское ракетное соединение.
«Ярсы» проведут в дороге сутки.