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Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

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Информация о том, что во время эвакуации из горящего лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) некоторые пассажиры забирали ручную кладь и тем самым препятствовали спасению других людей, не подтвердилась. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

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«Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла», — рассказал источник.

По его словам, у большинства пассажиров, которые находились в хвостовой части воздушного судна, практически не было шансов на спасение. Многие из них даже не успели расстегнуть ремни безопасности. Они погибли в результате отравления продуктами горения, находясь в своих креслах.

«Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», — добавил собеседник агентства, уточнив, что пассажиры из хвостовой части, которым удалось выжить, переместились в носовую часть самолета еще до остановки воздушного судна.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

Ряд СМИ и telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров.

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