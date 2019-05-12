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Минкульт Украины ответил на слова Филарета о «Киевском патриархате»

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Украинская православная церковь «Киевского патриархата» (УПЦ КП) перестала существовать, когда вошла в состав «новой» Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом заявили в субботу, 11 мая, в украинском министерстве культуры в ответ на слова бывшего главы КП Филарета Денисенко о том, что «Киевский патриархат» до сих пор существует.

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«Деятельность такого объединения, как Украинская православная церковь «Киевского патриархата», была прекращена путем объединения и присоединения к созданной Православной церкви Украины», — приводит сообщение ведомства агентство УНИАН.

В Минкульте подчеркнули, что заявления о возобновлении в стране деятельности УПЦ КП не соответствуют действительности.

10 мая сообщалось, что Филарет созвал на встречу епископов ПЦУ, чтобы обсудить восстановление распущенного ранее «Киевского патриархата». Главу «новой церкви» Епифания Думенко на мероприятие не пригласили. По его словам, с момента образования ПЦУ у него существует конфликт с Филаретом, который после роспуска «Киевского патриархата» является «почетным патриархом».

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — «Киевского патриархата» и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

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