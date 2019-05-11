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Помощник прокурора найден мертвым в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве найден мертвым помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тело 23-летнего Некрасова было найдено в квартире на Лесной улице. По предварительным данным, молодого человека перед смертью могли избить. Во рту у умершего был галстук.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По информации РЕН ТВ, смерть могла оказаться убийством по неосторожности, и она не носила криминального характера.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, им оказался коллега Некрасова — сотрудник прокуратуры. Выяснилось, что он и убитый были знакомы и ранее общались. В настоящий момент расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства инцидента.

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