Помощник прокурора найден мертвым в Москве

В Москве найден мертвым помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тело 23-летнего Некрасова было найдено в квартире на Лесной улице. По предварительным данным, молодого человека перед смертью могли избить. Во рту у умершего был галстук.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По информации РЕН ТВ, смерть могла оказаться убийством по неосторожности, и она не носила криминального характера.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, им оказался коллега Некрасова — сотрудник прокуратуры. Выяснилось, что он и убитый были знакомы и ранее общались. В настоящий момент расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства инцидента.